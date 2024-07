Ο Τσάμπι Αλόνσο θέλει να εντάξει στο ρόστερ της Μπάγερ Λεβερκούζεν τον Αρντά Γκιουλέρ ως δανεικό για μια σεζόν από τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο Αρντά Γκιουλέρ έχει μπεί στα «ραντάρ» του Τσάμπι Αλόνσο που θέλει να τον κάνει κάτοικο Γερμανίας τη νέα σεζόν.

Ο 19χρονος μεσοεπιθετικός τράβηξε τα βλέμματα με τις εντυπωσιακές του επιδόσεις του στο EURO 2024, όπου και έφτασε μέχρι τα προημιτελικά της διοργάνωσης με την Τουρκία.

Το παιδί- θαύμα της Ρεάλ Μαδρίτης σύμφωνα με δημοσίευμα της «Diario SPORT» αρέσει στον 42χρονο τεχνικό και θέλει να τον αποκτήσει με τη μορφή δανεισμού για ένα χρόνο από τη Βασίλισσα.

Ο Γκιουλέρ τη σεζόν 2023-2024 φόρεσε 11 φορές τη φανέλα της Ρεάλ και βρήκε δίχτυα 6 φορές.

