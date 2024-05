Σύμφωνα με τον Σάντι Αούνα του «Foot Mercato» ο Σερού Γκιρασί είναι προτεραιότητα για τη Μίλαν στο μεταγραφικό παζάρι του καλοκαιριού, ενώ και η Ντόρτμουντ ενδιαφέρεται για την περίπτωση του.

Η Στουτγκάρδη έκανε μια υπερβατική σεζόν, καθώς από εκεί που έδινε μάχη για να παραμείνει στην Bundesliga φέτος βγηκε στο Champions League, ούσα μάλιστα στην 3η θέση, πάνω από τη Λειψία και τη φιναλίστ της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, Ντόρτμουντ. Εκ των πρωταγωνιστών των Σουηβών ήταν ο αρχισκόρερ Σερού Γκιρασί, ο οποίος έχει προσελκύσει ενδιαφέρον από άλλες ομάδες της Ευρώπης.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο του «Foot Mercato», Σάντι Αούνα, ο 28χρονος επιθετικός που είναι διεθνής με τη Γουινέα αποτελεί μεταγραφική προτεραιότητα για τη Μίλαν. Οι Ροσονέρι δεδομένα θα κινηθούν για «9αρι» από τη στιγμή που ο Ολιβιέ Ζιρού μετακόμισε στο MLS για λογαριασμό της LA FC και μπορούν να κάνουν δικό τους τον Αφρικανό φορ αν ενεργοποιήσουν τη ρήτρα ύψους 17,5 εκατομμυρίων ευρώ.

