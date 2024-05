Νέα ανατροπή στην υπόθεση της τεχνικής ηγεσίας της Μπάγερν με τον Ραλφ Ράνγκνικ να απορρίπτει τελικά την πρόταση των Βαυαρών!

Από ανατροπή σε ανατροπή πηγαίνει η υπόθεση της τεχνικής ηγεσίας της Μπάγερν. Παρότι όλα έδειχναν deal ανάμεσα στους Βαυαρούς και στον Ραλφ Ράνγκνικ, ο έμπειρος 65χρονος τεχνικός αποφάσισε την τελευταία στιγμή να απορρίψει την πρόταση!

Όπως αποκαλύπτει η Bild, οι δύο πλευρές βρισκόντουσαν σε πολύ προχωρημένο στάδιο διαπραγματεύσεων και σήμερα αναμένονταν να «κλειδώσουν» τη συμφωνία. Ο Ράνγκνικ ωστόσο έκανε στροφή 90 μοιρών και αποφάσισε να απορρίψει την πρόταση της Μπάγερν και να συνεχίσει στον πάγκο της εθνικής ομάδας της Αυστρίας ενόψει και του ερχόμενου Euro.

Μια μεγάλη ανατροπή των δεδομένων καθώς όλα έδειχναν ότι η Μπάγερν θα έβρισκε τη χρυσή τομή με τον Γερμανό τεχνικό για τη διαδοχή του Τόμας Τούχελ στον πάγκο της ομάδας. Οι Βαυαροί πλέον στρέφονται σε άλλες περιπτώσεις, έχοντας ήδη χάσει και τους Τσάμπι Αλόνσο, Γιούλιαν Νάγκελσμαν και Ουνάι Έμερι.

🚨🔴 𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆 | Ralf Rangnick has REJECTED Bayern Munich! He said no to the manager offer.



He will not replace Thomas Tuchel and will therefore continue as the manager of Austria's national team, reports @cfbayern. pic.twitter.com/kkGjpDhYtG