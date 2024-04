Μια ακόμη περίπτωση προπονητή που χάνεται για την Μπάγερν καθώς ο Γιούλιαν Νάγκελσμαν αναμένεται να ανανεώσει με την εθνική Γερμανίας έως και το 2026.

Ακόμα ένας προπονητικός στόχος που χάνεται για την Μπάγερν. Παρότι ο Γιούλιαν Νάγκελσμαν φάνταζε το νούμερο ένα φαβορί για τον πάγκο των Βαυαρών φαίνεται πως οι άνθρωποι του συλλόγου θα πρέπει να στραφούν σε άλλες περιπτώσεις.

Σύμφωνα με τα γερμανικά Μέσα ο Νάγκελσμαν συμφώνησε με τη γερμανική ομοσπονδία για την ανανέωση της συνεργασίας τους. Ο Γερμανός τεχνικός δεσμεύεται με συμβόλαιο έως και το τέλος του φετινού Euro, ωστόσο όπως αναφέρει η BILD οι δύο πλευρές έχουν ήδη συμφωνήσει να επεκτείνουν την συνεργασία τους μέχρι και το Μουντιάλ του 2026.

Ένα μεγάλο «πλήγμα» για την Μπάγερν η οποία τις τελευταίες εβδομάδες είχε επικεντρωθεί αποκλειστικά στην περίπτωση του Νάγκελσμαν και στην ενδεχόμενη επιστροφή του στο Μόναχο.

