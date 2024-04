Η Μπάγερ Λεβερκούζεν του Τσάμπι Αλόνσο προκρίθηκε στον τελικό του Κυπέλλου Γερμανιας, φουλάρει για το νταμπλ και παράλληλα βρίσκεται μόλις εννιά νίκες μακριά από ένα ιστορικό τερμπλ!

Η Μπάγερ Λεβερκούζεν ήταν το ακλόνητο φαβορί πριν από την αναμέτρηση με τη Φορτούνα του Χρήστου Τζόλη για τα ημιτελικά του Κυπέλλου Γερμανίας. Από τη μια η εικόνα που παρουσιάζει κατά τη διάρκεια της σεζόν και από την άλλη η διαφορά δυναμικότητας ανάμεσα στις δύο ομάδες.

Εν τέλει η Λεβερκούζεν επικράτησε πιο εύκολα από το αναμενόμενο. Διέλυσε τη Φορτούνα με 4-0 και προκρίθηκε πανηγυρικά στον τελικό όπου θα αντιμετωπίσει την Καϊζερσλάουτερν.

Το νταμπλ πλέον δεν μοιάζει με ένα μακρινό όνειρο αλλά με έναν ρεαλιστικό στόχο ο οποίος κατά πάσα πιθανότατα θα εκπληρωθεί. Η Λεβερκούζεν αυτή τη στιγμή οδεύει ολοταχώς προς την κατάκτηση του τίτλου της Bundesliga και το πρώτο πρωτάθλημα της ιστορίας της. Βρίσκεται στο +13 από την Μπάγερν και μόνο εάν αυτοκτονήσει θα χάσει την κούπα.

Τι χρειάζεται για να κατακτήσει και μαθηματικά το πρωτάθλημα; Μόλις τρεις νίκες σε επτά αγωνιστικές που απομένουν, εάν φυσικά η Μπάγερν κάνει το απόλυτο 7/7. Βάσει των δεδομένων μοιάζει απίθανο να μην καταφέρει η Λεβερκούζεν να φτάσει στο πρώτο πρωτάθλημα της ιστορίας της και σύμφωνα με την τρομερή εικόνα που παρουσιάζει θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι στο τέλος θα πανηγυρίσει την κατάκτηση του πρώτου πρωταθλήματος της ιστορίας της.

Μετά και την πρόκριση στον τελικό του Κυπέλλου, η αήττητη Λεβερκούζεν φέτος σε 40 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις στοχεύει ρεαλιστικά στο νταμπλ. Ένα ιστορικό νταμπλ που θα μνημονεύεται για πάντα στον σύλλογο. Η Μπάγερ έχει κατακτήσει μόλις δύο τίτλους στην ιστορία της και φέτος ετοιμάζεται να τους διπλασιάσει, σε μια ονειρική χρονιά με τον Τσάμπι Αλόνσο στο τιμόνι της.

Οι «ασπριίνες» αποδεικνύουν ότι με δουλειά και χωρίς μεγάλο ντόρο, είναι εφικτό να χωρέσει κάποιος δύο καρπούζια στην ίδια μασχάλη. Ακόμα και τρία! Διότι, μπορεί η Λεβερκούζεν να οδεύει ολοταχώς προς το νταμπλ, ωστόσο την ίδια στιγμή έχει ανοιχτά μέτωπα και στην Ευρώπη. Αφού πέρασε την Καραμπάχ σε δύο παιχνίδια «θρίλερ», η Λεβερκούζεν θα αντιμετωπίσει στα προημιτελικά του Europa League τη Γουέστ Χαμ με στόχο την πρόκριση στα ημιτελικά.

Το μονοπάτι την αφήνει να ονειρεύεται τον τίτλο και μακροπρόθεσμα το τρεμπλ! Εάν προκριθεί απέναντι στα «σφυριά» η Μπάγερ θα βρει μπροστά της τη νικήτρια του ιταλικού «εμφυλίου» Μίλαν - Ρόμα. Και αν ξεπεράσει και αυτό το εμπόδιο, τότε μόνο στον τελικό θα είναι εφικτή η μάχη με τη Λίβερπουλ που είναι το αδιαμφισβήτητο φαβορί του θεσμού. Γίνεται αντιληπτό ότι η φοβερή ομάδα του Τσάμπι Αλόνσο έχει όλα τα φόντα και τις δυνατότητες για να γράψει την πιο χρυσή σελίδα της ιστορίας της.

⏳ DFB Pokal ⏳ Bundesliga ⏳ Europa League Bayer Leverkusen are one step closer to a treble as they reach the DFB Pokal final 🤩 pic.twitter.com/N4BF9jCXHL

Τη δεδομένη στιγμή προέχει η κατάκτηση του πρωταθλήματος. Έπεται το Κύπελλο το οποίο επίσης διεκδικεί ως φαβορί, ενώ ενδιάμεσα θα διεκδικήσει προκρίσεις στο Europa League με στόχο την παρουσία στον τελικό του Δουβλίνου. Η σεζόν θα ολοκληρωθεί έτσι και αλλιώς ονειρικά, καθώς το πρωτάθλημα πλέον δεν χάνεται. Ωστόσο η Λεβερκούζεν είναι ικανή να γράψει ένα από τα πιο όμορφα παραμύθια ever! Χρειάζεται μόλις εννιά νίκες σε όλες τις διοργανώσεις για να κατακτήσει ένα «θρυλικό» τρεμπλ. Και όλα αυτά παραμένοντας αήττητη σε όλες τις διοργανώσεις στις αρχές του Απριλίου...

Bayer Leverkusen have won two top-flight trophies in their 119-year history.



In 2023/24...

◎ 1 win away from a DFB-Pokal trophy

◎ 3 wins away from a Bundesliga title

◎ 5 games away from a Europa League title



Xabi Alonso could finish the season with a treble. 🤯 pic.twitter.com/y0Wc1NQaHS