Σύμφωνα με την Bild, ηη Μπάγερν Μονάχου συνεχίζει τις συζητήσεις και την προσπάθειά της να ανανέωσει το συμβόλαιο του Αλφόνσο Ντέιβις. Η προσφορά της και τα εξωπραγματικά λεφτά που θέλει ο ατζέντης του ποδοσφαιριστή.

Η Bild αποκάλυψε πως την Τρίτη (12/03) έγινε συνάντηση μεταξύ της Μπάγερν Μονάχου και του Αλφόνσο Ντέιβις, ώστε να συζητήσουν για το μέλλον της συνεργασίας τους. Το συμβόλαιο του 23χρονου Καναδού αριστερού μπακ ολοκληρώνεται το καλοκαίρι του 2025, την ώρα που η Ρεάλ Μαδρίτης έχει εκφράσει έντονο ενδιαφέρον για να τον αποκτήσει το καλοκαίρι.

Οι Βαυαροί είναι διατεθειμένοι να του προσφέρουν ένα συμβόλαιο το οποίο θα του αποφέρει ετησίως μέχρι και 14 εκατ. ευρώ δείχνοντάς έτσι την μεγάλη τους επιθυμία να τον διατηρήσουν στο ρόστερ τους. Σημαντικό «αγκάθι» στην όλη υπόθεση είναι και η προμήθεια που ζητάει ο ατζέντης του παίκτη, Νικ Χουόσε, ο οποίος απαιτεί μέχρι και 20 εκατ. ευρώ (!!) για να κλείσει το deal.

