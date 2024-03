Παρελθόν αναμένεται να αποτελέσει από τη Φράιμπουργκ στο τέλος της σεζόν ο... απόλυτος υπηρέτης, Κρίστιαν Στράιχ, που βρίσκεται εντός του συλλόγου τα τελευταία 29 χρόνια και είναι πρώτος προπονητής του από το 2012 μέχρι σήμερα.

«Είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς πώς θα είναι τα πράγματα, όταν δεν θα είναι πια εδώ. Χωρίς τον Στράιχ, η Φράιμπουργκ, κατά κάποιο τρόπο, δεν θα είναι η Φράιμπουργκ», είχε δηλώσει πριν λίγα χρόνια ο πλέον παλαίμαχος Νιλς Πέτερσεν. Και σύντομα οι πάντες γύρω από τον σύλλογο της νοτιοδυτικής Γερμανίας θα κληθούν να διαπιστώσουν πως είναι η μετά-Στράιχ ζωή.

Όπως ανακοίνωσε η Φράιμπουργκ, ο Γερμανός κόουτς θα αποχαιρετήσει τον σύλλογο της ζωής του στο τέλος της σεζόν, μετά από 29 χρόνια ανεκτίμητης προσφοράς, κατά τα οποία πήρε τον ρόλο του απόλυτου πιστού υπηρέτη μα ταυτόχρονα ηγέτη του club. Ο 58χρονος δεν ήταν ποτέ ένας απλός προπονητής, ξεχώριζε για τις διαλέξεις και τις ρήσεις του, για τον τρόπο με τον οποίο δεν δίσταζε να δίνει στο ποδόσφαιρο δευτερεύοντα ρόλο και να χρησιμοποιεί το βήμα του μιλώντας για σημαντικότερα προβλήματα. Και κάπως έτσι έφτασε να γίνει σύμβολο για τη Φράιμπουργκ καταφέρνοντας να την εδραιώσει για χρόνια στο κορυφαίο επίπεδο του γερμανικού ποδοσφαίρου.

A Bundesliga legend bows out!



29 YEARS at one club: Christian Streich 👏



1995 - 2011 Freiburg U19

2007 - 2011 Freiburg assistant coach

2012 - 2024 Freiburg head coach pic.twitter.com/3VDJGFegKM