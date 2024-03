Στη λίστα της Μπάγερν βρίσκεται ο Ρομπέρτο Ντε Τσέρμπι, με τον Τσάμπι Αλόνσο να εξακολουθεί να βρίσκεται στην κορυφή.

Δεν αποτελεί πλέον μυστικό ότι ο Τσάμπι Αλόνσο είναι ο πρώτος στόχος της Μπάγερν για την τεχνική ηγεσία της ομάδας τη νέα σεζόν. Ο Ισπανός κάνει τρομερή δουλειά με την Μπάγερ Λεβερκούζεν που αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο +10 από τους Βαυαρούς και οδεύει για μια ιστορική επιτυχία.

Μπορεί τα γερμανικά Μέσα να τονίζουν ότι η Μπάγερν προηγείται στη μάχη του Αλόνσο, ωστόσο οι Βαυαροί έχουν ήδη έτοιμο το plan B σε περίπτωση που... στραβώσει η υπόθεση του Ισπανού. Πιο συγκεκριμένα, ο Ρομπέρτο Ντε Τσέρμπι της Μπράιτον φέρεται να είναι ο δεύτερος στόχος της Μπάγερν και ο άνθρωπος που θα «κυνηγήσει» εάν δεν προχωρήσει η υπόθεση του Αλόνσο.

Από την άλλη, το Sky Germany τονίζει ότι δεν υφίσταται ζήτημα Ζοσέ Μουρίνιο στους Βαυαρούς.

🚨As excl. revealed a few days ago and now confirmed again: Roberto De Zerbi is on the list of FC Bayern as the 44 y/o is a candidate if things don't work out with Xabi #Alonso ✔️



➡️ Max Eberl, a big fan of De Zerbi due to his style of football and talent development!



ℹ️ José… pic.twitter.com/g17i5ZXDkB