Ο Τσάμπι Αλόνσο είναι το πιο «hot» όνομα προπονητή στην ποδοσφαιρική αγορά και σύμφωνα με δημοσιεύματα η ομάδα που θα τον αποκτήσει θα πρέπει να βάλει βαθιά το χέρι στην τσέπη.

Η Λεβερκούζεν του Τσάμπι Αλόνσο έχει «ξεφύγει» στην κορυφή της βαθμολογία της Bundesliga στο +10 από την Μπάγερν Μονάχου και δείχνει έτοιμη να γράψει ιστορία και να «σπάσει» το... κατεστημένο 11 χρόνων των Βαυαρών. Ο Ισπανός έχει κάνει τρομερή δουλειά στο πρώτο του project ως πρώτος προπονητής ανδρικής ομάδας και ήδη πολιορκείται από «γίγαντες» του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

Όπως είναι γνωστό ο Ισπανός κόουτς βρίσκεται στην κορυφή της λίστας τόσο της Λίβερπουλ όσο και της Μπάγερν Μονάχου, ενώ ανά καιρούς έχει «συνδεθεί» με τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα η ομάδα που θα κάνει δικός της τον Αλόνσο θα πρέπει να δώσει στη Λεβερκούζεν μια αποζημίωση της τάξης των 23 εκατομμυρίων ευρώ! Αυτό σημαίνει πως ο Ισπανός θα μπει στη ψηλά στη λίστα με τις πιο ακριβές «μεταγραφές» προπονητών, πίσω από τη «μετακίνηση» του Γιούλιαν Νάγκελσμαν από τη Λειψία στην Μπάγερν, η οποία είχε κοστίσει περίπου 25 εκατομμύρια ευρώ.

He won't come cheap! 🏷



Liverpool have been told how much they may have to pay to bring Xabi Alonso to the club in the summer, and it dwarfs what they paid for him as a player



