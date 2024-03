Ο Τεό Ερναντές αποτελεί την ιδανική επιλογή της Μπάγερν για αντικαταστάτη του Αλφόνσο Ντέιβις, με τις οικονομικές απαιτήσεις της Μίλαν να κυμαίνονται στα 60-70 εκατ. ευρώ.

Το μέλλον του Αλφόνσο Ντέιβις όσο πάει φαίνεται να μοιάζει μακριά από το Μόναχο, αλλά στη Μπάγερν δεν κάθονται με σταυρωμένα τα χέρια σχετικά με την ενίσχυση του αριστερού άκρου της άμυνας.

Με δεδομένο πως η αποχώρηση του Καναδού για τη Ρεάλ παρουσιάζεται όλο και πιο πιθανή, στον γερμανικό σύλλογο έχουν συντάξει μια λίστα με πιθανούς αντικαταστάτες με το όνομα του Τεό Ερναντές να φιγουράρει στις πρώτες θέσεις.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει το «Sky Sports Germany» ο Γάλλος αμυντικός της Μίλαν αρέσει στη Μπάγερν, η οποία μάλιστα φέρεται να έχει ενημερωθεί ήδη για τα οικονομικά στοιχεία γύρω από ένα πιθανό deal.

Συγκεκριμένα στο Μόναχο περιμένουν τις διαπραγματεύσεις να κινηθούν γύρω από ένα ποσό που θα αγγίζει τα 60-70 εκατομμύρια ευρώ, ενώ την ίδια στιγμή ευελπιστούν πως ο Ερναντές θα είναι ανοικτός προς την αποχώρηση.

Προς το παρόν βέβαια τίποτα δεν είναι προχωρημένο, με τον Μιγκέλ Γκουτιέρες της Τζιρόνα να εξετάζεται επίσης από τη βαυαρική διοίκηση.

