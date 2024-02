Ντόρτμουντ και Νιούκαστλ στο... κατόπι του Νάγκελσμαν

Αυξάνονται οι μνηστήρες για τον Γιούλιαν Νάγκελσμαν, καθώς μετά τη Μπαρτσελόνα τόσο η Ντόρτμουντ όσο και η Νιούκαστλ φαίνεται να ασχολούνται με την περίπτωσή του.

Η Μπαρτσελόνα τελικά φαίνεται πως δεν είναι η μοναδική που έχει στα κιτάπια της τον Γιούλιαν Νάγκλεσμαν. Ο Γερμανός τεχνικός παραμένει ιδιαίτερα δημοφιλής παρά το απογοητευτικό του πέρασμα από τη Μπάγερν, με ακόμα δυο «μνηστήρες» να τον έχουν σημειωμένο στη λίστα τους.

Σύμφωνα με το «Foot Mercato», μια από τις επιλογές της Ντόρτμουντ για τον πάγκο είναι ο Γιούλιαν Νάγκελσμαν, αν και προς το παρόν δεν υπάρχει κάτι ουσιαστικό μεταξύ των δυο πλευρών. Ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Γερμανίας ωστόσο δεδομένα αρέσει στη Βεστφαλία.

Την ίδια στιγμή πάντως η «BILD» προσθέτει ακόμα έναν παράγοντα στην εξίσωση. Ο λόγος για τη Νιούκαστλ, η οποία φαίνεται να έχει... χορτάσει με την παρουσία του Έντι Χάου στην τεχνική ηγεσία και σκέφτεται μια αλλαγή.

Ο Νάγκελσμαν φαίνεται πως βρίσκεται ψηλά στη λίστα των Magpies, αν και ο ίδιος ακόμα δεν έχει αποφασίσει αν θέλει να αποχωρήσει από την εθνική Γερμανίας για να αναλάβει κάποιον σύλλογο.

🚨EXCL: 🟡⚫️🇫🇷 #Bundesliga |



✅️ Borussia Dortmund are considering a change of a new manager next summer



⚠️ One of the most prominent candidates who has been discussed internally is Julian Nagelsmann



✔️ Nothing concrete at this stage but BVB appreciates him



W @FT_Redaktion… pic.twitter.com/FuWE2ilWWh