Ο Τόμας Τούχελ θα αποχωρήσει από την Μπάγερν στο τέλος της σεζόν και στην Αγγλία υποστηρίζουν ότι θα ψάξει την επιστροφή του στην Premier League.

Παρελθόν αναμένεται να αποτελέσει στο τέλος της σεζόν από την Μπάγερν ο Τόμας Τούχελ. Όπως ήταν αναμενόμενο οι δύο πλευρές συζήτησαν και αποφάσισαν μαζί να μην δώσουν συνέχεια στη συνεργασία τους με τον Γερμανό να διανύει τους τελευταίους του μήνες στο Μόναχο.

Σύμφωνα με τα αγγλικά δημοσιεύματα, ο έμπειρος τεχνικός έχει ήδη επιλέξει τον επόμενο προορισμό της καριέρας του. Όπως αναφέρει η «Telegraph» ο Τούχελ θα ψάξει την επιστροφή του στην Premier League, δύο χρόνια μετά την απομάκρυνση του από την Τσέλσι με την οποία κατέκτησε το Champions League το 2021.

Βέβαια στη Βαρκελώνη εξακολουθούν να τονίζουν ότι η Μπαρτσελόνα έχει ψηλά στη λίστα της τον Τόμας Τούχελ καθώς ο Τζουάν Λαπόρτα φέρεται να είναι λάτρης της γερμανικής σχολής, με τον Χάνσι Φλικ να βρίσκεται επίσης στη λίστα των «μπλαουγκράνα».

English clubs on red alert as Thomas Tuchel wants return after Bayern exit



✍️ @Matt_Law_DT @JBurtTelegraph #TelegraphFootball