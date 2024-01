Παίκτης της Μπάγερν Μονάχου μπορεί να λογίζεται ο Σάσα Μποΐ, αφού οι Βαυαροί τα έχουν βρει σε όλα με τη Γαλατάσαραϊ και απομένουν τα τυπικά για την απόκτηση του Γάλλου δεξιού μπακ.

«Φλέρταρε» με μια σειρά από δεξιούς μπακ η Μπάγερν Μονάχου αλλά εν τέλει κατέληξε στον εκλεκτό της. Οι Βαυαροί έφτασαν κοντά τόσο στον Μουκιέλε της Παρί, όσο και τον Τρίπιερ της Νιούκαστλ, ωστόσο τελικά θα ντύσουν με τη φανέλα τους τον Σάσα Μποΐ της Γαλατάσαραϊ.

Όπως μετέδωσε το γερμανικό Sky Sports, η Μπάγερν έχει συμφωνήσει τόσο με τον παίκτη όσο και με την τουρκική ομάδα σε ένα ποσό κοντά στα 29 εκατομμύρια ευρώ και απομένουν μόνο τα τυπικά για την ολοκλήρωση του deal.

🚨🔴 News Sacha #Boey: DONE DEAL after a new round of negotiation in the last hour!



⚠️ Boey will join FC Bayern. He will sign a contract until 2029 ✔️



➡️ Agreement between the clubs has been reached now - as Bayern has adjusted the payment terms



➡️ Transfer fee: €28-29m… pic.twitter.com/9uwvHSJn9G