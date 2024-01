Σύμφωνα με το Athletic η Μπορούσια Ντόρτμουντ αισιοδοξεί πως ο Τζέιντον Σάντσο θα ταξιδέψει στη Γερμανία την Τετάρτη (10/1) για να ολοκληρώσει το δανεισμό του από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Μετά από 2,5 χρόνια ο Τζέιντον Σάντσο ετοιμάζεται να επιστρέψει στην Ντόρτμουντ. Εδώ και μήνες ο Άγγλος εξτρέμ βρίσκεται στον «πάγο» στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ λόγω πειθαρχικού παραπτώματος και της στάσης του να μην απολογηθεί στον Έρικ Τεν Χαγκ. Οι Βεστφαλοί ευνοήθηκαν από τις συγκυρίες και είναι έτοιμοι να κάνουν και πάλι δικό τους τον 23χρονο winger με εξάμηνο δανεισμό αντί ενός ενοικίου της τάξης των 3,5 εκατομμυρίων λιρών.

Οι εξελίξεις αναμένονται άμεσες και σύμφωνα με το Athletic η Μπορούσια αισιοδοξεί πως ο Σάντσο θα ταξιδέψει την Τετάρτη (10/1) στη Βεστφαλία για να ολοκληρώσει τη «μετακόμιση» του. Προς το παρόν απομένουν μόνοι οι υπογραφές για να επισημοποιηθεί το deal. Η Ντόρτμουντ θα καλύψει μέρος των απολαβών του Σάντσο.

Borussia Dortmund are hopeful that Jadon Sancho will arrive in Germany on Wednesday ahead of his proposed loan move from Manchester United.



