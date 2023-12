Ο Λέον Γκορέτσκα, έδειξε σε όλο το internet το κινητό τηλέφωνο του συμπαίκτη του, Τόμας Μίλερ, και το βίντεο έγινε viral.

Ο Τόμας Μίλερ πληρώνεται αδρά από την Μπάγερν Μονάχου, αλλά δεν θέλει να αγοράσει νέο κινητό τηλέφωνο, παρότι αυτό που έχει είναι σπασμένο.

Σύμφωνα με έκθεση του Aiscore, ο Γερμανός μέσος βγάζει περίπου 17,6 εκατομμύρια λίρες ετησίως. Είναι σαφές ότι μπορεί να αγοράσει οποιοδήποτε κινητό τηλέφωνο. Είναι ενδιαφέρον λοιπόν ότι εξακολουθεί να χρησιμοποιεί αυτό που έχει, παρότι είναι σπασμένο στο πίσω μέρος.

Σε βίντεο που ανέβασε ο Λέον Γκορέτσκα στο Instagram δείχνει την συσκευή του Μίλερ όσο εκείνος τρώει, και αποκαλύπτει ότι η συσκευή είναι σπασμένη στο πίσω μέρος και τον ρωτά αν το κινητό εξακολουθεί να λειτουργεί. «Τι συμβαίνει με αυτό το κινητό; Λειτουργεί ακόμα;» ρώτησε συγκεκριμένα.

Γκορέτσκα: Τι συμβαίνει με το τηλέφωνο

Μίλερ: Ώρα για ένα νέο

Γκορέτσκα: Λειτουργεί ακόμα;

Μίλερ: Ναι, αλλά μερικές φορές η μπαταρία ζεσταίνεται, το χέρι μου ζεσταίνεται όταν είμαι στο τηλέφωνο

Δείτε το βίντεο:

Thomas Müller might be on more than £200,000-a-week but he's still just a normal bloke at heart. 😅 pic.twitter.com/Tor809VdEB