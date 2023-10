Το ιατρικό επιτελείο της Μπάγερν Μονάχου έδωσε την έγκριση για τη συμμετοχή του Μάνουελ Νόιερ στο παιχνίδι με τη Μάιντς και πλέον το... μπαλάκι είναι στον Τόμας Τούχελ.

Ο Μάνουελ Νόιερ είναι έτοιμος να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση μετά από περίπου δέκα μήνες. Στις 10 Δεκεμβρίου ο αρχηγός της Μπάγερν Μονάχου έσπασε το πόδι του την ώρα που έκανε σκι, από τα τέλη Αυγούστου έκανε ιατρικές προπονήσεις και αναμένεται σύντομα να τον δούμε ξανά κάτω από τα δοκάρια των πρωταθλητών Γερμανίας.

Σύμφωνα με το Kicker τόσο το ιατρικό επιτελείο όσο και ο προπονητής τερματοφυλάκων έχουν δώσει το «OK» για την επιστροφή του και πλέον η τελική απόφαση για την επιστροφή του εξερτάται από την απόφαση του Τόμας Τούχελ. Αν ο κόουτς των Βαυαρών το επιλέξει τότε ο Νόιερ θα μπορούσε να κάνει την επιστροφή του εκτός έδρας ματς με τη Μάιντς (21/10, 19:30).

Τελευταία εμφάνιση του διεθνή κίπερ με την Μπάγερν ήταν στις 12 Νοεμβρίου στο παιχνίδι με τη Σάλκε για τη 15η αγωνιστική της Bundesliga.

