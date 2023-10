«Η Μπάγερν Μονάχου θα αποφασίσει αυτή την εβδομάδα για τον Παπασταθόπουλο»

Στη Γερμανία διατηρούν «ζεστό» το ενδεχόμενο ο Σωκράτης Παπασταθόπουλος να συνεχίσει στην Μπάγερν Μονάχου και αναμένουν άμεσα εξελίξεις.

Ηταν η περασμένη Παρασκευή (13/10) όταν η Bild έβαλε τον Σωκράτη Παπασταθόπουλο στην «πραγματικότητα» της Μπάγερν Μονάχου, καθώς μεταξύ άλλων μετέδωσε πως «ο 35χρονος στόπερ απέρριψε την Μπέτις και ο Τόμας Τούχελ που τον γνωρίζει από την κοινή τους παρουσία στην Ντόρτμουντ τον έχει σε μεγάλη εκτίμηση, ως παίκτη αλλά και επαγγελματία».

Σήμερα (16/10) μερίδα των εκεί media συντήρησε το ενδεχόμενο ο Ελληνας στόπερ να φορέσει τη φανέλα των Βαυαρών και παράλληλα υποστήριξε πως το ζήτημα θα ξεκαθαρίσει τις επόμενες ημέρες, όταν και η πλευρά του club θα αποφανθεί εάν και ποιον κεντρικό αμυντικό θα αποκτήσει.

«Ο σύλλογος αναμένεται να λάβει απόφαση αυτή την εβδομάδα», υποστήριξαν σχετικά δημοσιεύματα.

