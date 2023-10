Σύμφωνα με την Bild η Μπάγερν Μονάχου δεν θα υπογράψει τον Ζερόμ Μπόατενγκ ως ελεύθερο αυτή τη σεζόν.

Ο έμπειρος κεντρικός αμυντικός Ζερόμ Μπόατενγκ έμεινε ελεύθερος στην αρχή του καλοκαιριού από την Λυών και συνδέθηκε με μια επιστροφή στην πρώην ομάδα του Μπάγερν Μονάχου.

Η εν εξελίξει δικαστική υπόθεσή του όμως, κατέληξε να είναι ο αποφασιστικός παράγοντας για τους Βαυαρούς που δεν θα του προσφέρουν νέο συμβόλαιο.

Αυτά τα νέα θα ανακουφίσουν μεγάλα τμήματα των οπαδών του συλλόγου, συμπεριλαμβανομένων των οργανωμένων, που είχαν ήδη σχεδιάσει μια διαμαρτυρία για τον επερχόμενο εντός έδρας αγώνα εναντίον της Φράιμπουργκ.

Ο παγκόσμιος πρωταθλητής του 2014 θυμίζουμε ότι αντιμετωπίζει ποινική δίωξη για σωματική βλάβη εναντίον της πρώην συντρόφου του.

