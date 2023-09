Ο Χρήστος Τζόλης πέτυχε το 5ο γκολ του σε ισάριθμα ματς με τη φανέλα της Φορτούνα Ντίσελντορφ.

Καυτός έχει ξεκινήσει την παρουσία του με τη φανέλα της Φορτούνα Ντίσελντορφ ο Χρήστος Τζόλης.

Ο 21χρονος επιθετικός σκόραρε κόντρα στην Χάνσα Ροστόκ, ανοίγοντας το σκορ στο 17' με εξαιρετικό δυνατό σουτ στην αντίπαλη αριστερή πλευρά. Ο Χόφμαν στο 35' έκανε το 0-2 ενώ οι γηπεδούχοι μείωσαν στο 45' με τον Φαν ντερ Βερφ.

Ο Τζόλης έχει σε 5 ματς 5 γκολ, έχοντας 4 γκολ στο πρωτάθλημα κι ένα στο Κύπελλο.

Δείτε τη γκολάρα του Τζόλη:

CHRISTOS TZOLIS 🇬🇷(2002) OPENED THE SCORING WITH A LOVELY GOAL!!!

ÍSAK BERGMANN JÓHANNESSON 🇮🇸(2003) WITH THE ASSIST!

