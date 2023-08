Τέλος στο σίριαλ του τερματοφύλακα για την Μπάγερν Μονάχου, η οποία έφτασε σε πλήρη συμφωνία τόσο με την Μακάμπι Τελ Αβίβ όσο και με τον Νταν Πέρετς και περιμένει τον Ισραηλινό κίπερ στη Γερμανία για ιατρικά και υπογραφές.

Μετά από πολύμηνη αναζήτηση και δεκάδες υποψήφιους, η Μπάγερν Μονάχου κατέληξε στον νέο της τερματοφύλακα που θα αποτελέσει το Νο2 στην ιεραρχία πίσω από τον Μάνουελ Νόιερ. Κι αυτός είναι ο Νταν Πέρετς, ο οποίος προβάρει τη φανέλα των Βαυαρών καθώς η μεταγραφή του σφραγίστηκε νωρίς το πρωί της Τετάρτης και πλέον απομένουν μόνο τα τυπικά για την επισημοποίησή της.

Ο Ισραηλινός κίπερ ήταν εδώ και μερικές μέρες στην κορυφή της λίστας των πρωταθλητών Γερμανίας έχοντας συμφωνήσει προφορικά στους προσωπικούς όρους του συμβολαίου του, αλλά υπήρξαν εμπόδια αναφορικά με τις διαπραγματεύσεις με την Μακάμπι Τελ Αβίβ. Εμπόδια που εν τέλει ξεπεράστηκαν, με τις δύο ομάδες να φτάνουν σε deal ύψους 5 εκατ. ευρώ μαζί με τα μπόνους.

Ο Πέρετς αναμένεται στο Μόναχο στο τέλος της εβδομάδας για να υπογράψει το τετραετές του συμβόλαιο, αφού πρώτα δώσει το τελευταίο του παιχνίδι με τη φανέλα της Μακάμπι, την ερχόμενη Πέμπτη απέναντι στην Τσέλιε για το Conference League.

