Ο αρχηγός της Ντόρτμουντ Μάρκο Ρόις για ενδέκατη διαδοχική χρονιά δεν κατάφερε να κερδίσει την Bundesliga, ενώ o εξτρέμ της Μπάγερν Μονάχου Κίνγκσλεϊ Κομάν έχει πανηγυρίσει έντεκα πρωταθλήματα σε ισάριθμα χρόνια καριέρας!

Η Ντόρτμουντ έφτασε μια «ανάσα» από το ένατο πρωτάθλημα της ιστορίας της, όμως δεν κατάφερε να νικήσει την Μάιντς και η Μπάγερν Μονάχου σήκωσε ενδέκατη διαδοχική «σαλατιέρα». Το πάρτι που είχαν προετοιμάσει οι Βεστφαλοί «ματαιώθηκε» και η... κατάρα που «κυνηγάει» τον Μάρκο Ρόις συνεχίζεται.

Ο εμβληματικός αρχηγός των Βεστφαλών άρχισε την σταδιοδρομία του από τις ακαδημίες των Βεστφαλών, το 2005 «μετακόμισε» σε αυτές της Άχλεν και επέστρεψε στην ομάδα της καρδιάς του το 2012, όταν πήρε μεταγραφή από την Γκλάντμπαχ. Παρά τις «σειρήνες» ο Γερμανός μεσοεπιθετικός έμεινε πιστός στην Ντόρτμουντ.

Ο αγαπημένος του «κίτρινου τείχους» σε έντεκα χρόνια έχει πανηγυρίσει δύο κύπελλα Γερμανίας, τρία εγχώρια Super Cup, είναι ο πρώτος σε ασίστ στην ιστορία του κλαμπ με 121, ο δεύτερος σκόρερ με 161 γκολ, μόλις 14 λιγότερα από τον Άλφρεντ Πράισλερ, όμως δεν έχει σηκώσει ούτε ένα πρωτάθλημα! Στα έντεκα χρόνια που αγωνίζεται με τα κιτρινόμαυρα έχει δει την Μπάγερν Μονάχου να τερματίζει ισάριθμες φορές στην κορυφή της Bundesliga.

❌ 2013 - 2nd ❌ 2014 - 2nd ❌ 2015 - 7th ❌ 2016 - 2nd ❌ 2017 - 3rd ❌ 2018 - 4th ❌ 2019 - 2nd ❌ 2020 - 2nd ❌ 2021 - 3rd ❌ 2022 - 2nd ❌ 2023 - 2nd Will Marco Reus ever win a Bundesliga title with Borussia Dortmund? 💔 pic.twitter.com/ccgnGtbBJV

Αν ο Μάρκο Ρόις θεωρείται «καταραμένος» τότε ο Κίνγκσλεϊ Κομάν είναι... ευλογημένος. Μετά την «περιπετειώδη» κατάληξη της Bundesliga ο Γάλλος εξτρέμ συνέχισε το απίθανο ρεκόρ του με πρωτάθλημα σε κάθε χρονιά της επαγγελματικής του καριέρας!

Τη σεζόν 2012-13 έκανε τα πρώτα του βήματα στην Παρί Σεν Ζερμέν και στέφθηκε πρωταθλητής. Στα 27 του χρόνια έχει κερδίσει δις τη Ligue 1, μια φορά τη Serie A με τη Γιουβέντους και οκτώ διαδοχικές χρονιές την Bundesliga με την Μπάγερν.

Kingsley Coman has won the league title in every season of his senior career:



🇫🇷 2012/13🏆

🇫🇷 2013/14🏆

🇮🇹 2014/15🏆

🇮🇹 2015/16🏆

🇩🇪 2015/16🏆

🇩🇪 2016/17🏆

🇩🇪 2017/18🏆

🇩🇪 2018/19🏆

🇩🇪 2019/20🏆

🇩🇪 2020/21🏆

🇩🇪 2021/22🏆

🇩🇪 2022/23🏆



The streak continues. 😀 pic.twitter.com/Xce21tyK8P