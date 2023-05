Οι παίκτες της Μπάγερν μετά το «διπλό» στην Κολωνία είδαν από... κινητό τα τελευταία λεπτά του Ντόρτμουντ - Μάιντς. Το κοντράστ συναισθημάτων των δυο ομάδων.

Απίστευτο φινάλε στη Bundesliga! H Ντόρτμουντ δεν κατάφερε να νικήσει στη Βεστφαλία την Μάιντς, η Μπάγερν επικράτησε με 1-2 στην Κολωνία και πήρε στην ισοβαθμία το 11ο διαδοχικό πρωτάθλημα της.

Το ματς των Βαυαρών τελείωσε λίγο νωρίτερα και οι παίκτες του Τόμας Τούχελ έβλεπαν τα τελευταία λεπτά του ματς στο Signal Iduna Park από το κινητό του Τζόσουα Κίμιχ! Μετά το τελευταίο σφύριγμα στη Βεστφαλία οι παίκτες και τα μέλη της Μπάγερν ξέσπασαν σε πανηγυρισμούς και οι καταρρακωμένοι παίκτες της Ντόρτμουντ κατέρρευσαν στον αγωνιστικό χώρο.

Beautiful moment even if this team has disappointed us many times this season. This video made me emotional ❤️ pic.twitter.com/d83zn4yg2A