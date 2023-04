Ο προπονητής της Μπάγερν Μονάχου, Τόμας Τούχελ, έγινε έξω φρενών με τους ποδοσφαιριστές του κατά τη διάρκεια της προπόνησης της Πέμπτης (27/4) και την... πλήρωσε ένα προπονητικό κοντάρι.

Η θητεία του Τόμας Τούχελ στην Μπάγερν Μονάχου δεν έχει ξεκινήσει καλά. Μέχρι στιγμής ο Γερμανός τεχνικός μετράει δυο νίκες, ισάριθμες ισοπαλίες και τρεις ήττες, αποκλείστηκε τόσο από το κύπελλο κόντρα στη Φράιμπουργκ όσο και από το Champions League ενάντια στη Μάντσεστερ Σίτι, ενώ έχει μείνει ένα βαθμό πίσω από την πρωτοπόρο Ντόρτμουντ.

Η πίεση την οποία καλείται να αντέξει ο Τούχελ για να κάνει την ανατροπή και να πάρει το πρωτάθλημα δημιουργεί εκνευρισμό. Κατά τη διάρκεια του «διπλού» στην προπόνηση της Πέμπτης (27/4) ο 49χρονος κόουτς... τρελάθηκε με την εικόνα των παικτών του και πάνω στα νεύρα του... διέλυσε ένα προπονητικό κοντάρι με το πόδι του.

Thomas Tuchel was unhappy with the practice game in today's training and broke a slalom pole in anger. Tuchel kept on correcting mistakes during the game [📸 @BILD] pic.twitter.com/DBiHCvPmmT