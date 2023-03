Ο Σαντιό Μανέ αποκάλυψε το μήνυμα που του είχε δώσει ο Κριστιάνο Ρονάλντο για τη μεταγραφή του στη Μπάγερν Μονάχου, χαρακτηρίζοντάς το ως ένα τεράστιο βήμα για την καριέρα του.

Η νίκη της Μπάγερν Μονάχου κόντρα στην Ουνιόν Βερολίνου σηματοδότησε και την επιστροφή του Σαντιό Μανέ στη δράση.

Ο Σενεγαλέζος σταρ των Βαυαρών έκανε την επάνοδό του μετά τον τραυματισμό που υπέστη στις αρχές Νοεμβρίου και του στοίχισε τη συμμετοχή στο Παγκόσμιο Κύπελλο, δίνοντας σημαντική ώθηση στον Γιούλιαν Νάγκελσμαν ενόψει της τελικής ευθείας της σεζόν και δείχνοντας πως το περίμενε... πώς και πώς.

Συγκεκριμένα, ο Μανέ μετά το τέλος του αγώνα μίλησε με τα καλύτερα λόγια για το γερμανικό πρωτάθλημα και έφερε ως παράδειγμα τα συγχαρητήρια που έλαβε για τη μεταγραφή του στους πρωταθλητές Γερμανίας το περασμένο καλοκαίρι από τον Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος χαρακτήρισε τη μετακίνηση από τη Λίβερπουλ για την Μπάγερν ως ένα τέραστιο βήμα στην καριέρα του:

«Υποτιμάτε συχνά την Bundesliga. Φάνηκε αυτό κι από τις πρόσφατες επιτυχίες στο Champions League. Μέχρι και ο Κριστιάνο Ρονάλντο με συνεχάρη. Τον συνάντησα στη Μαγιόρκα πριν από την αρχή της σεζόν, όταν η μεταγραφή μου είχε ήδη κλείσει. Μου είπε πως ''είναι ένας τεράστιος σύλλογος, είναι μεγάλο βήμα για σένα''», δήλωσε χαρακτηριστικά και συνέχισε:

«Είμαι σίγουρος ότι σύντομα θα δούμε περισσότερους σταρ της Premier League στην Bundesliga. Το πρωτάθλημα εδώ είναι πολύ ισορροπημένο. Δείτε πόσο οριακά είναι τα πράγματα στην κορυφή της βαθμολογίας. Και η ατμόσφαιρα στα γήπεδα... Γιατί να πει κάποιος όχι στην Bundesliga;»



