Αλέ: «Δεν έχεις χρόνο για δάκρυα όταν είσαι πατέρας, η πρόληψη σώζει ζωές» (vids)

Ο επιθετικός της Ντόρτμουντ, Σεμπαστιάν Αλέ, παραχώρησε συνέντευξη στο BBC για τη μάχη του με τον καρκίνο και αναφέρθηκε στην ψυχολογία του, στην οικογένεια του και στην στήριξη που του προσέφεραν τόσο η Μπορούσια όσο και οι οπαδοί.

Ο Σεμπαστιάν Αλέ είναι ένας γεννημένος μαχητής και ένα παράδειγμα για όλους. Ο διεθνής επιθετικός μετά από δυο επεμβάσεις και χημειοθεραπείες κατάφερε να βγει νικητής στην μάχη του με τον καρκίνο στου όρχεις, επέστρεψε στην αγωνιστική δράση και μάλιστα την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου σκόραρε το πρώτο του γκολ με τη φανέλα της Ντόρτμουντ.

Με αφορμή την πρώτη αναμέτρηση με την Τσέλσι για τους «16» του Champions League παραχώρησε συνέντευξη στο BBC, στην οποία αναφέρθηκε στον καρκίνο, στην οικογένεια του, στην ψυχολογία του, στην Ντόρτμουντ που ήταν στο πλευρό του πριν καν φορέσει τη φανέλα της και στην πρόληψη που σώζει ζωές.

"As soon as you have kids, you don't have time to feel bad, because they will need you."



Borussia Dortmund striker Sebastien Haller spoke to BBC Sport about the impact of his cancer diagnosis on his family 🎥⤵️#BBCFootball