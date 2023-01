Ο Σεμπαστιάν Αλέ ετοιμάζεται για το πρώτο του επίσημο ματς με τη φανέλα της Ντόρτμουντ και στα νέα του παπούτσια έχει μήνυμα για τη μάχη με τον καρκίνο.

Ο Σεμπαστιάν Αλέ είναι εδώ και είναι έτοιμος να ενισχύσει τη Ντόρτμουντ στο δεύτερο μισό της σεζόν. Ο διεθνής Ιβοριανός σέντερ φορ τον περασμένο Ιούλιο πήρε μεταγραφή από τον Άγιαξ στους Βεστφαλούς, λίγες ημέρες αργότερα διαγνώστηκε με όγκο στους όρχεις, πέρασε δύο φορές την πόρτα του χειρουργείου και έκανε χημειοθεραπείες.

Ο 28χρονος επιθετικός πήρε μέρος κανονικά στην χειμερινή προετοιμασία της Μπορούσια και την Κυριακή (22/01, 16:30) αναμένεται να κάνει το επίσημο ντεμπούτο του με τα κιτρινόμαυρα στο εντός έδρας ματς με την Άουγκσμπουργκ. Ο Σεμπαστιάν Αλέ ανέβασε στα Social Media τα νέα παπούτσια που του ετοίμασα η Puma με το λιτό μήνυμα: «Γ@#! τον καρκίνο»

"F--- cancer."



The boots Sebastien Haller will wear on his Borussia Dortmund return 💪



(via sebastien.haller/IG) pic.twitter.com/jC3WHAgCgX