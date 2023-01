O Σεμπαστιάν Αλέ στο δεύτερο φιλικό παιχνίδι του με τη Ντόρτμουντ πέτυχε χατ τρικ κόντρα στη Βασιλεία μέσα σε μόλις επτά λεπτά.

Ο μαχητής Σεμπαστιάν Αλέ είναι εδώ! Ο Ιβοριανός σέντερ φορ μόλις στο δεύτερο φιλικό παιχνίδι με τη φανέλα της Ντόρτμουντ μετά τη μάχη του με τον καρκίνο στους όρχεις, έδειξε πως παρά τη μεγάλη του αποχή από τα γήπεδα δεν έχει χάσει την επαφή του με τα αντίπαλα δίχτυα.

Ο διεθνής επιθετικός πέρασε αλλαγή στο 61' κόντρα στη Βασιλεία αντί του Μάρκο Ρόις και πέτυχε τρία γκολ μέσα σε διάστημα επτά λεπτών! Στο 81' εκτέλεσε εύστοχα πέναλτι, σκόραρε ακόμα δυο φορές στο 86'΄και στο 88' για να διαμορφώσει το τελικό 6-0.

