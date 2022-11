Σαρωτική Μπάγερ Λεβερκούζεν, θριάμβευσε απέναντι στην Ουνιόν Βερολίνου με 5-0 και επέστρεψε στις νίκες μετά από σχεδόν έναν μήνα.

Η Μπάγερ Λεβερκούζεν πραγματοποίησε μια φανταστική εμφάνιση στο δεύτερο ημίχρονο, σκόρπισε με 5-0 τη μέχρι πρότινος πρωτοπόρο Ουνιόν Βερολίνου εντός έδρας και επέστρεψε στις νίκες μετά το 4-0 επί της Σάλκε στις αρχές Οκτώβρη. Στο πρώτο μέρος το παιχνίδι ήταν ισορροπημένο, με τις δύο ομάδες να αλληλοεξουδετερώνονται και να πηγαίνουν στα αποδυτήρια με το 0-0.

Στην επανάληψη όμως, οι Ασπιρίνες ήταν πραγματικά σαρωτικές. Στο 47 ο λεπτό ο Άντριχ άνοιξε το σκορ μέσα από την περιοχή μετά από κόρνερ του Ντεμιρμπάι. Έπειτα, ακολούθησε ένα τρομερό 12λεπτο για την ομάδα του Αλόνσο, με τα δύο τέρματα του Ντιαμπί και το φοβερό τακουνάκι του Χλόζεκ να κάνουν το 4-0 από το 56' μέχρι το 68'. Στο 76ο λεπτό ο Χλόζεκ βρήκε τον Μπάκερ μέσα στην περιοχή με τον Ολλανδό να διαμορφώνει το τελικό σκορ μιας φανταστικής για την ομάδα του νίκης. Με το τρίποντο αυτό η Λεβερκούζεν ανέβηκε στη 14η θέση της Bundesliga ενώ η Ουνιόν Βερολίνου έχασε την ευκαιρία να προσπεράσει εκ νέου την Μπάγερν Μονάχου και έμεινε 2η.

5⃣ of the best from @Bayer04_EN as they ran riot in #B04FCU! ⚡️#Bundesliga | #MD13 pic.twitter.com/qcmzjP1dYB