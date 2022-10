Θα γίνει η Ουνιόν Βερολίνου η Λέστερ του 2022;

Ο Θάνος Σαρρής γράφει για την Ουνιόν Βερολίνου, την πορεία πρωταθλητισμού στην Bundesliga και τα «τρελά» της στατιστικά.

Η σύγκριση δεν είναι ακριβώς δόκιμη, καθώς τα δεδομένα είναι διαφορετικά. Η Λέστερ ανέβηκε κατηγορία, σώθηκε οριακά κι έπειτα κατέκτησε την Premier League, με μια σεζόν βγαλμένη από τα μυθικά χρόνια της Νότιγχαμ Φόρεστ του Μπράιαν Κλαφ. Η Ουνιόν Βερολίνου είναι work in progress. Κάθε χρόνο τερματίζει και ψηλότερα, με αποκορύφωμα την περσινή 5η θέση και την έξοδο στην Ευρώπη. Και φέτος, έχει βαλθεί να τρελάνει για τα καλά τον ποδοσφαιρικό κόσμο της Γερμανίας.

«Ξέρεις ακριβώς τι θα κάνουν πριν το ματς, αλλά δεν μπορείς να κάνεις τίποτα για να το αντιμετωπίσεις. Αυτό είναι στοιχείο κορυφαίας ομάδας», είπε μετά την ήττα από την Ουνιόν ο προπονητής της Μπορούσια Ντόρτμουντ, Έντιν Τέρζιτς. Μετά το γκολ-δώρο του τερματοφύλακα που δέχθηκε η ομάδα του στο 8', γύρισε τη διάταξη σε 3-5-2 για να αντιμετωπίσει την πίεση των Βερολινέζων. Όταν στο δεύτερο μέρος γύρισε σε τετράδα στην άμυνα, το σκορ ήταν ήδη 2-0.

«Κάποιες φορές, είναι προτιμότερο να κάνεις ένα πράγμα πραγματικά καλά, από το να δοκιμάζεις 11 διαφορετικά που δεν λειτουργούν. Η Ουνιόν είναι μια ομάδα απίστευτα συγκεντρωμένη στο παιχνίδι της. Θυμίζει αγγλική ομάδα. Τρέχουν τους αντιπάλους τους στο χορτάρι και μαρκάρουν σε όλο το γήπεδο. Δεν ακούγεται εντυπωσιακό. Αλλά μπορεί να γίνει εντυπωσιακό», έλεγε πριν το ματς στη Sueddeutsche Zeitung ο Νέβεν Σούμποτιτς, ο οποίος έχει παίξει τόσο στους Βεστφαλούς, όσο και στους Βερολινέζους. Η Ουνιόν λύγισε στη συνέχεια στην έδρα της Μπόχουμ και αρκετοί σκέφτηκαν ότι ίσως είχε φτάσει η στιγμή να λυγίσει. Όμως, επικράτησε της Μπράγκα στην Ευρώπη και έμεινε στην κορυφή της Bundesliga χάρη σε ένα ακόμα εντυπωσιακό ματς, με γκολ στο 97' του Ντοέκι απέναντι στην Γκλάντμπαχ, με το οποίο επέκτεινε το εντός έδρας σερί της. "It's never to Leite", έγραψαν στο twitter τους οι πρωτοπόροι, με φωτογραφία του Λέιτε, του MVP της αναμέτρησης, δείχνοντας την τρέλα που επικρατεί τις μέρες αυτές στο σπίτι τους.

Στο "Alten Försterei" η Ουνιόν δεν έχει χάσει φέτος, ενώ πέρυσι, στην πορεία της μέχρι την πέμπτη θέση της βαθμολογίας, είχε μόλις μία ήττα! Η Χέρτα Βερολίνου, η RB Λειψίας, η Βόλφσμπουργκ, η Ντόρτμουντ και η Γκλάντμπαχ έφυγαν με το κεφάλι σκυμμένο και το σερί συνεχίζεται. Η Μπορούσια και η Μπάγερν είναι οι μοναδικές ομάδες τα τελευταία χρόνια που κατάφεραν να φύγουν με το διπλό από εκεί. Η αλήθεια είναι ότι η Ουνιόν έχει μια πολύ ξεχωριστή σχέση με την τοπική κοινότητα, είναι γνωστές άλλωστε οι ιστορίες για το πώς ο κόσμος έβαλε το δικό του λιθαράκι (στην κυριολεξία!) για την ανακατασκευή του, καθώς και η παράδοση με τα Χριστούγεννα στο γήπεδο. Όπως είπε και ο Δημήτρης Μωυσιάδης στο podcast «Της Μπάλας τα Λιμάνια», ο κόσμος συμμετέχει στην εμπειρία μαζί με τους παίκτες. Όλο αυτό γεννά μια μοναδική σχέση, η οποία αντανακλάται και στο χορτάρι.

Φυσικά, η εξήγηση για την πρώτη θέση της Ουνιόν είναι και ποδοσφαιρική. Και όλα ξεκινούν από την ανασταλτική της λειτουργία, καθώς ο Ουρς Φίσερ έχει χτίσει την ομάδα και έχει δουλέψει πολύ στην ένταση που βγάζει στις μονομαχίες και στην επανάκτηση της κατοχής. «Ρίχνονται σε κάθε διεκδίκηση και είναι πολύ, πολύ aggresive», είπε χαρακτηριστικά ο Τέρζιτς, προσθέτοντας ότι: «Βοηθούν ο ένας τον άλλον, υποστηρίζουν ο ένας τον άλλον, δεν αφήνουν ποτέ κάποιον συμπαίκτη μόνο του». Η Ουνιόν είναι επίσης η ομάδα που τρέχει περισσότερο στην Bundesliga, με μέσο όρο τα 118.8 χιλιόμετρα ανά ματς. Με την Ντόρτμουντ έπιασε την καλύτερη απόδοση φέτος, διανύοντας 124.8, ενώ έχει και τα περισσότερα φάουλ κατά της, δείγμα της υψηλής έντασης. «Με αυτή την αφοσίωση, δίνεις στον εαυτό σου την ευκαιρία να νικήσει οποιαδήποτε ομάδα», είπε ο Φίσερ. Παράλληλα, η Ουνιόν -μαζί με την Μπάγερν και την Άιντραχτ- επιτρέπει τα λιγότερα σουτ προς την εστία της στην κατηγορία και δέχεται τις λιγότερες μεγάλες ευκαιρίες. Για την ακρίβεια, έχει 12.45 expected goal κατά και έχει δεχθεί 9 γκολ! Μόνο η Μπάγερν Μονάχου έχει λιγότερα xGoals against (11.45), έχει δεχθεί όμως ένα γκολ περισσότερο!

Η Ουνιόν είναι killer και στην επίθεση, όπου σκοράρει παραπάνω από τα xGoals της, αλλά εκεί, αυτό που πραγματικά εντυπωσιάζει, είναι ο Σεράλντο Μπέκερ. Ο Σουριναμέζος επιθετικός έχει 7 γκολ στην Bundesliga, ενώ τα xGoals του είναι 3.59! Έχει, δηλαδή, τα διπλάσια τέρματα από εκείνα που θα «έπρεπε» βάσει της ποιότητας των ευκαιριών του. Πρόκειται για την επιτομή της αποδοτικότητας. Ταχύτατος, σουτάρει από δύσκολες θέσεις και ενίοτε με τη βοήθεια της τύχης (όπως απέναντι στη Σάλκε), καταφέρνει να βρει δίχτυα. Το τέρμα απέναντι στη Λειψία και ο τρόπος που η μπάλα φτάνει σε αυτόν στο δεξί άκρο για να τελειώσει με πλασέ από την περιοχή, είναι μια πολύ χαρακτηριστική εικόνα του «iron» τρόπου της Ουνιόν. Τρομερή ένταση στα μαρκαρίσματα, αλύγιστη στην πίεση κι ένας επιθετικός που μπορεί να τρέξει με την μπάλα και να έχει καθαρό μυαλό στην τελική προσπάθεια.

Είναι ο ίδιος, που «σπάει» αριστοτεχνικά την μπάλα δεξιά απέναντι στη Χέρτα και τρέχει να κινηθεί ανάμεσα στους αμυντικούς, για να φέρει το κορμί του αριστερά και να πλασάρει άψογα με το δεξί. Η ένταση στα μαρκαρίσματα και η γρήγορη επανάκτηση κάνουν την Ουνιόν μια από τις καλύτερες ομάδες της κατηγορίας στις αντεπιθέσεις, ενώ είναι παράλληλα πολύ αποδοτική στις στημένες φάσεις και στα γκολ με το κεφάλι. Tο γεγονός ότι οι παίκτες της δεν βρίσκονται στο top-5 των βασικών κατηγοριών (γκολ, ασίστ κτλπ) δείχνει την τεράστια συνολική προσπάθεια μιας ομάδας, που έχει πολύ ξεκάθαρο αγωνιστικό στιλ και κερδίζει το χειροκρότημα για τη μαχητικότητα και την επινοητικότητά της. Το 3-5-2 του Φίσερ καλύπτει όλο το γήπεδο και οι παίκτες σπάνια αφήνουν κενούς χώρους, πνίγοντας τον αντίπαλο στην πίεση. Αυτό φυσικά δεν σημαίνει ότι δεν έχει μονάδες ικανές να κάνουν τη διαφορά, Με τον Κεντίρα να δεσπόζει στη μεσαία γραμμή, τον Χάμπερερ να έρχεται από τη Φράιμπουργκ και να «κουμπώνει» άψογα, προσθέτοντας και γκολ, τον Τρίμερ να μοιάζει αηθαλής, τον έμπειρο Νόκε να συμπληρώνει τους δυναμικούς Λέιτε και Νόκε στην άμυνα, τον Αμερικανό Σιεμπατσέου, πρώην «δήμιο» της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με τη φανέλα της Γιουνγκ Μπόις, να πλαισιώνει τον Μπέκερ.

Πέραν του αγωνιστικού, ο Φίσερ έχει δώσει τρομερή έμφαση στα αποδυτήρια και σ' αυτό το οικογενειακό κλίμα που φαίνεται σε κάθε μονομαχία, το οποίο έκανε τον Τέρζιτς να μιλήσει με τα καλύτερα λόγια. Γνωρίζει καλά πώς να προστατεύσει την ομάδα του από την πίεση, όπως έκανε κάποτε στη Λέστερ ο Ρανιέρι, ενώ δουλεύει μεθοδικά για ανταπεξέλθει στα συνεχόμενα ματς μέχρι τη διακοπή για το Μουντιάλ. Μια διακοπή, η οποία θεωρητικά θα επηρεάσει την Ουνιόν λιγότερο από τους βασικούς της αντίπαλους, που θα δουν σαφώς περισσότερους παίκτες να ταξιδεύουν στο Κατάρ. Τι λένε τα επίσημα στατιστικά της Bundesliga; Ότι η ομάδα που είναι πρώτη μετά την ολοκλήρωση 10 αγωνιστικών παίρνει τον τιτλο στο 52% των περιπτώσεων. Λένε, επίσης, ότι κάθε δεύτερη ομάδα που έχει τουλάχιστον 23 πόντους μετά τις 10 πρώτες αγωνιστικές, όσους είχε η Ουνιόν, κατακτά στο τέλος την σαλατιέρα. Ωστόσο, μόνο το 61% των ομάδων που έχουν την καλύτερη άμυνα στο τέλος του πρωταθλήματος σηκώνουν την κούπα!

Είναι πολύ νωρίς να μιλάμε για πρωτάθλημα, σε μια λίγκα όπως αυτή της Bundesliga. Οι οπαδοί της Ουνιόν ωστόσο το κάνουν, παρότι ο Φίσερ προσπαθεί να κρατήσει χαμηλά την μπάλα. Είναι λογικό. Σε μια τόσο ιδιαίτερη χρονιά, όμως, με το Μουντιάλ τον Νοέμβριο, είναι λογικό να ελπίζουν. Ακόμα κι αν η ομάδα τους σκοράρει περισσότερο από όσο θα «έπρεπε» κι αυτό κάποια στιγμή ενδέχεται να γυρίσει μπούμερανγκ, η ψυχοσύνθεση της Ουνιόν και η εικόνα που βγάζει στο γήπεδο αρκούν για να κερδίσει τον κόσμο εντός κι εκτός Βερολίνου.