Η Ουνιόν Βερολίνου... ίδρωσε αλλά στο τέλος κατάφερε να κάνει την ανατροπή απέναντι στην Γκλάντμπαχ και να επιστρέψει με τη νίκη της με 2-1 στην κορυφή της Bundesliga.

Νίκη τεράστιας σημασίας κατάφερε να πάρει η Ουνιόν Βερολίνου εντός έδρας απέναντι στην Γκλαντμπαχ με 2-1, ολοκληρώνοντας στις καθυστερήσεις του ματς τη μεγάλη της ανατροπή. Οι γηπεδούχοι πίστεψαν ότι προηγήθηκαν στο 29' αλλά το γκολ του Μπέκερ ακυρώθηκε για χέρι. Αντίθετα, τέσσερα λεπτά αργότερα οι φιλοξενούμενοι άνοιξαν το σκορ. Ο Στιντλ εκτέλεσε το κόρνερ και ο Ελβέντι με κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα.

Η Ουνιόν πίεσε και προσπάθησε να πάρει κάτι από το ματς. Στο 79ο λεπτό ισοφάρισε με εντυπωσιακή κεφαλιά του Μπέχρενς μετά από γέμισμα του Λέιτε. Στο 86' το τέρμα του Τρίμελ έκανε το 2-1 για την ομάδα του Φίσερ αλλά και αυτό ακυρώθηκε, αυτή τη φορά για οφσάιντ. Στο έβδομο λεπτό των καθυστερήσεων όμως οι Βερολινέζοι λυτρώθηκαν. Ο Λέβελινγκ έκανε τη σέντρα από τα αριστερά και ο Ντόεκχι με τρομερή κεφαλιά υπέγραψε την ανατροπή και διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα. Η Ουνιόν με αυτό το τρίποντο επέστρεψε στην κορυφή της Bundesliga, ένα βαθμό πάνω από την Μπάγερν Μονάχου. Η Γκλάντμπαχ από την άλλη παρέμεινε στη 10η θέση.

97th minute winner 😵 from @FCUnion_en zips the Köpenick club back to the top of the Bundesliga. ⏫#FCUBMG | #Bundesliga | #MD12 pic.twitter.com/L9QXw3qvUc