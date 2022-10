Η Μάιντς πήρε δεύτερο διαδοχικό τρίποντο στη Bundesliga, καθώς συνέτριψε με 5-0 την Κολωνία εντός έδρας, «έπιασε» τη Φράιμπουργκ στους 18 βαθμούς και ανέβηκε στην τρίτη θέση.

Καταιγιστική η Μάιντς! Η ομάδα του Σβένσον συνέτριψε την Κολωνία εντός έδρας με 5-0, «έπιασε» τη Φράιμπουργκ στους 18 βαθμούς και ανέβηκε στην τρίτη θέση της Bundesliga, καθώς υπερέχει στην ισοβαθμία με τους Αετούς, οι οποίοι έχουν παιχνίδι λιγότερο.

Ingvartsen ⚽ 11'

Kohr ⚽ 35'

Stach ⚽ 40'

Martín ⚽😵 73'

Onisiwo ⚽ 84'



Highlights 🎥 of a five-star display from @Mainz05en as they thrash 1. FC Köln. ⭐⭐⭐⭐⭐#M05KOE | #Bundesliga | #MD11 pic.twitter.com/UNhVexhCSl