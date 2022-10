Την απόλυση του Φρανκ Κράμερ ανακοίνωσε η Σάλκε μετά τα αρνητικά αποτέλεσματα στη φετινή σεζόν.

Η επιστροφή της Σάλκε στα μεγάλα σαλόνια συνοδεύτηκε με την πρόσληψη του Φρανκ Κράμερ για την άκρη του πάγκου, ο οποίος είχε μείνει ελεύθερος από την Αρμίνια Μπίλεφελντ.

Ωστόσο, μετά από δέκα αγωνιστικές στη Bundesliga, ο γερμανικός σύλλογος μετράει μόλις μία νίκη, τρεις ισοπαλίες και έξι ήττες, με αποτέλεσμα να βρίσκεται στην προτελευταία θέση της βαθμολογίας.

Η συγκεκριμένη πορεία έφερε και την απόλυση του Γερμανού τεχνικού, με την Σάλκε να κάνει γνωστή την απόφασή της μέσω ανακοίνωσης και πλέον αναζητά τον διάδοχό του για την άκρη του πάγκου.

Official. Schalke have now sacked the manager Frank Kramer following board meeting in the morning. 🚨🔵 #S04 #Schalke04



Club statement confirms they’re set to part ways with the head coach. pic.twitter.com/OpRFFnYHsf