Στον δεύτερο γύρο του Κυπέλλου Γερμανίας προκρίθηκε η Άουγκσμπουργκ του βασικού Δημήτρη Γιαννούλη, μετά το 2-0 επί της Χάλεσερ. Άνετη νίκη για Άιντραχτ, ενώ η Σάλκε χρειάστηκε την παράταση.

Η Άουγκσμπουργκ του Δημήτρη Γιαννούλη ξεπέρασε το εμπόδιο της Χάλεσερ, ομάδα της 4ης κατηγορίας του γερμανικού ποδοσφαίρου, και νικώντας εκτός έδρας με 2-0 πήρε την πρόκριση στον δεύτερο γύρο του Κυπέλλου Γερμανίας. Η Άουγκσμπουργκ πάτησε «γκάζι» στο β' μέρος και με σκόρερ τους Μουνιέ (52') και Εσέντε (79') έφτασε στη νίκη. Ο Έλληνας μπακ αγωνίστηκε σε όλο το πρώτο ημίχρονο. Στην επόμενη φάση πέρασαν επίσης Άιντραχτ Φρανκφούρτης και Σάλκε. Οι Αετοί επικράτησαν 5-0 της Ένγκερς, ενώ οι Βασιλικοί μπλε χρειάστηκαν την παράταση για να κάμψει την αντίσταση της Λοκομοτίβ Λειψίας (0-1).

Αποτελέσματα 1ου γύρου στο Κύπελλο Γερμανίας

Ένγκερς - Άιντραχτ Φρανκφούρτης 0-5

Βικτόρια Κολωνίας - Πάντερμπορν 1-3

Ντέλμενχορστ - Γκλάντμπαχ 2-3

Λόνε - Γκρόιτε Φιρθ 0-2

Λοκομοτίβ Λειψίας - Σάλκε 0-1 (παρατ.)

Μέουσελβιτς - Καρσλσρούη 0-5

Ρέγκενσμπουργκ - Κολωνία 1-2

RSV Άιντραχτ - Καϊζερσλάουτερν 0-7

Χόμμπουργκ - Χόλσταϊν Κίελ 0-2

Χάλεσερ - Άουγκσμπουργκ 0-2

Ουλμ - Έλβερμπεργκ 0-1