Κύπελλο Γερμανίας: «Διπλό» πρόκρισης για την Άουγκσμπουργκ του Γιαννούλη, τα... χρειάστηκε η Σάλκε
Η Άουγκσμπουργκ του Δημήτρη Γιαννούλη ξεπέρασε το εμπόδιο της Χάλεσερ, ομάδα της 4ης κατηγορίας του γερμανικού ποδοσφαίρου, και νικώντας εκτός έδρας με 2-0 πήρε την πρόκριση στον δεύτερο γύρο του Κυπέλλου Γερμανίας. Η Άουγκσμπουργκ πάτησε «γκάζι» στο β' μέρος και με σκόρερ τους Μουνιέ (52') και Εσέντε (79') έφτασε στη νίκη. Ο Έλληνας μπακ αγωνίστηκε σε όλο το πρώτο ημίχρονο. Στην επόμενη φάση πέρασαν επίσης Άιντραχτ Φρανκφούρτης και Σάλκε. Οι Αετοί επικράτησαν 5-0 της Ένγκερς, ενώ οι Βασιλικοί μπλε χρειάστηκαν την παράταση για να κάμψει την αντίσταση της Λοκομοτίβ Λειψίας (0-1).
Αποτελέσματα 1ου γύρου στο Κύπελλο Γερμανίας
Ένγκερς - Άιντραχτ Φρανκφούρτης 0-5
Βικτόρια Κολωνίας - Πάντερμπορν 1-3
Ντέλμενχορστ - Γκλάντμπαχ 2-3
Λόνε - Γκρόιτε Φιρθ 0-2
Λοκομοτίβ Λειψίας - Σάλκε 0-1 (παρατ.)
Μέουσελβιτς - Καρσλσρούη 0-5
Ρέγκενσμπουργκ - Κολωνία 1-2
RSV Άιντραχτ - Καϊζερσλάουτερν 0-7
Χόμμπουργκ - Χόλσταϊν Κίελ 0-2
Χάλεσερ - Άουγκσμπουργκ 0-2
Ουλμ - Έλβερμπεργκ 0-1
