Σύμφωνα με Γερμανό ρεπόρτερ ο Τσάβι Αλόνσο έχει ήδη συζητήσει με την Μπάγερ Λεβερκούζεν για την αντικατάσταση του Σεοάν.

Ο Βάσκος τεχνικός έμεινε πρόσφατα ελεύθερος από την δεύτερη ομάδα της Ρεάλ Σοσιεδάδ, όπου βρισκόταν για μία τριετία, και ψάχνει την κατάλληλη ευκαιρία για να κάτσει στον πρώτο του πάγκο πρώτης ομάδος.

Η κακή πορεία της φετινής Λεβερκούζεν έχει κάνει αβέβαιο το μέλλον του Ζεράρντο Σεοάν, με τις «ασπιρίνες» να έχουν ήδη ξεκινήσει την έρευνα για τον αντικαταστάτη του σε περίπτωση που δεν μπορέσει να ανατρέψει την κατάσταση στο διάστημα που έχει διαθέσιμο.

Ένας από τους βασικούς υποψηφίους για τον πάγκο της Μπάγερ Λεβερκούζεν φαίνεται πως είναι και ο Τσάμπι Αλόνσο με τον οποίο οι Γερμανοί έκαναν ήδη έναν πρώτο κύκλο συζητήσεων, με τον 40χρονο προπονητή να μην είναι αρνητικός στο ενδεχόμενο αυτό, αφού πρόκειται για μία ομάδα με σημαντικό brand στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, αλλά και πλούσιο ταλέντο στο ρόστερ της.

