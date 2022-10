Η Άουγκσμπουργκ διεύρυνε το σερί της παίρνοντας σπουδαίο διπλό κόντρα στη Σάλκε (2-3), ενώ η Χόφενχαϊμ δεν μπόρεσε να κάνει το ίδιο στην έδρα της Χέρτα και έχασε την ευκαιρία να βρεθεί στην 3η θέση πίσω από Ουνιόν και Φράιμπουργκ.

Από το καλό στο καλύτερο κινείται τις τελευταίες αγωνιστικές η Άουγκσμπουργκ, η οποία δεν επηρεάστηκε από τη διακοπή για τις εθνικές ομάδες και πανηγύρισε τρίτη σερί νίκη αυτή τη φορά στην έδρα της Σάλκε (2-3).

Οι φιλοξενούμενοι είχαν σε μεγάλη μέρα τον Ερμεντίν Ντεμίροβιτς ο οποίος σκόραρε δύο φορές μέχρι το 21' για το 0-2, αλλά οι Βασιλικοί Μπλε πάλεψαν για να ξαναμπούν στο ματς, μείωσαν το σκορ στο 33' με τον Τερόντε και στο 66' έφεραν το παιχνίδι στα ίσα με τον Κράους. Η αποβολή του Μπερίσα στο 71', μάλιστα, τους άφησε με παίκτη παραπάνω και θα μπορούσε να δράσει καταλυτικά για την εξέλιξη του παιχνιδιού. Ωστόσο, η Άουγκσμπουργκ δεν λύγισε και με γκολ του Χαν στο 77' σφράγισε το τρίποντο που την έστειλε στους 12 βαθμούς. Οριακά εκτός επικίνδυνης ζώνης η Σάλκε (6 β.).

🎥 Highlights as @FCA_World stun @S04_en with goals from Ermedin Demirović (2) and André Hahn! 😲 👏#Bundesliga | #MD8 | #S04FCA pic.twitter.com/VzQcFaRvQK