Σύμφωνα με την Bild, η Τσέλσι υπέβαλε σε ιατρικές εξετάσεις τον Κρίστοφερ Ενκουνκού για να προχωρήσει στην μεταγραφή του το ερχόμενο καλοκαίρι.

Ο Κρίστιαν Φαλκ με ανάρτησή του στο Twitter αποκάλυψε πως ο 24χρονος Γάλλος επιθετικός υποβλήθηκε από ιατρικές εξετάσεις από τους μπλε του Λονδίνου τον Σεπτέμβριο με σκοπό να προχωρήσουν στην μεταγραφή το ερχόμενο καλοκαίρι.

Ο Κρίστοφερ Ενκουνκού της Λειψίας, όχι μόνο έχει συμβόλαιο μέχρι το 2026 με την γερμανική ομάδα, αλλά και μία ρήτρα που αγγίζει τα 60 εκατ. ευρώ και από την οποία αυτή δεν φαίνεται να είναι διατεθειμένη να πέσει.

