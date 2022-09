Η Φράιμπουργκ έφυγε με τον βαθμό της ισοπαλίας από την έδρα της Χόφενχαϊμ (0-0) και η ολοκλήρωση της 7ης αγωνιστικής της Bundesliga βρίσκει την ομάδα του Στράιχ στην 3η θέση, τρεις βαθμούς μακριά από την πρωτοπόρο Ουνιόν. Πρώτος βαθμός για τη Μπόχουμ του Λαμπρόπουλου.

Η Φράιμπουργκ λίγα 24ωρα μετά το 3-0 επί του Ολυμπιακού στο Φάληρο διεύρυνε το αήττητο σερί της στα επτά παιχνίδια, καθώς έφυγε με τον βαθμό της ισοπαλίας από την έδρα της Χόφενχαϊμ (0-0). Δεύτερη διαδοχική ισοπαλία για την ομάδα του Στράιχ στη Bundesliga, η οποία πλέον είναι στην 3η θέση με 14 βαθμούς, έναν περισσότερο από τη Χόφενχαϊμ, έναν λιγότερο από την Ντόρτμουντ και ένα τρίποντο μακριά από την πρωτοπόρο Ουνιόν Βερολίνου. Σε επτά αγωνιστικές η αντίπαλος των Πειραιωτών στο Europa League έχει τέσσερις νίκες, δυο ισοπαλίες και μια ήττα.

Φράιμπουργκ (4-2-3-1): Φλέκεν, Σιλντίλια, Γκίντερ, Λίνχαρτ, Γκιούντερ, Έγκεσταϊν, Χέφλερ, Ντόαν (78' Σκάντε), Κιέρεχ (78' Γέονγκ), Γκρίφο (78' Βάιςχαουπτ), Γκρέγκοριτς (85' Πέτερσεν)

🎥 Highlights: Neither side could find the breakthrough as @TSGHoffenheimEN drew with @SCFreiburg.#Bundesliga | #TSGSCF | #MD7 pic.twitter.com/AHDgAMYYP1