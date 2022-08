Πιστός στις πεποιθήσεις του, ο Σαντιό Μανέ δεν κράτησε ποτήρι μπύρας στην ομαδική φωτογράφηση της Μπάγερν για το Octoberfest και το twitter αποθέωσε τον ίδιο αλλά και τους Βαυαρούς που σεβάστηκαν τη θρησκεία του παίκτη τους.

Οι ιστορίες που δείχνουν την ταπεινότητα και το μεγαλείο του Σαντιό Μανέ εκτός αγωνιστικού χώρου είναι λίγο-πολύ γνωστές. Φιλανθρωπική δράση στην πατρίδα του, τη Σενεγάλη, ζωή μακριά από την ακόρεστη πολυτέλεια παρά το παχυλό του συμβόλαιο και την υπερέκθεση της ιδιωτικότητάς του. Με λίγα λόγια, αντι-σταρ. Κι ως ένας αντι-σταρ που μένει πιστός στις πεποιθήσεις του, ο 30χρονος επιθετικός δεν απέκλινε από αυτές ούτε σχετικά με όσα προστάζει η θρησκεία του, ακόμα κι αν αυτό τον έκανε να φαίνεται κάπως... ξένος στην παραδοσιακή φωτογράφιση της Μπάγερν Μονάχου για το Octoberfest.

Ο Μανέ, ο οποίος ασπάζεται το Ισλάμ και βάσει αυτού απέχει από το αλκόολ, κάθισε στην τελευταία θέση της κάτω σειράς, στην ιδιαίτερη ομαδική φωτογραφία, φορώντας όπως όλοι οι συμπαίκτες του και τα μέλη των Βαυαρών τις παραδοσιακές ενδυμασίες Lederhosen. Η διαφορά στην περίπτωσή του, όμως, είναι ότι ενώ όλοι κρατούσαν ένα ποτήρι της τοπικής μπύρας Paulaner, σήμα-κατατεθέν άλλωστε του Octoberfest, ο Μανέ πόζαρε απλά με το... χαμόγελό του. Και παρά την αίσθηση αμηχανίας που αποκόμισαν όσοι είδαν τη φωτογραφία και τα σχετικά βίντεο, τα σχόλια ήταν αποθεωτικά στο twittter για την Μπάγερν, η οποία δεν προσπάθησε να υποχρεώσει τον παίκτη της να κάνει κάτι που εναντιώνεται στη θρησκεία του.

Τουλάχιστον, ο Μανέ είχε παρέα, τον Νουσέρ Μαζραουί, ο οποίος επίσης ως Μουσουλμάνος φωτογραφήθηκε χωρίς ποτήρι μπύρας.

🍻Bayern Munich’s traditional Paulaner Lederhosen photoshoot ahead of Octoberfest.



🍺 Lovely scenes as Sadio Mane & Noussair Mazraoui didn’t toast with the Paulaner beer as it’s against their religious beliefs.#BayernMunich|#Bundesliga|#UCL pic.twitter.com/QZO10Z9w4R August 29, 2022

I love how @FCBayern respected mane and his religion here. pic.twitter.com/pAqFBEETgs — Hashtag LFC (@hashtagDgreat) August 29, 2022