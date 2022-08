Δυο εισβολείς «μπούκαραν» στον αγωνιστικό χώρο του «Allianz Arena» την ώρα της αναμέτρησης Μπάγερν - Γκλάντμπαχ και προσπάθησαν να δεθούν στα δοκάρια, δίχως όμως αποτέλεσμα.

Διακοπή μικρής διάρκειας σημειώθηκε στο Μπάγερν - Γκλάντμπαχ, όταν στο 17΄ της αναμέτρησης δυο τύποι εισέβαλαν στον αγωνιστικό χώρο και αποπειράθηκαν να δεθούν στα δοκάρια! Η ασφάλεια του γηπέδου ωστόσο αντέδρασε έγκαιρα και απέτρεψε τους εισβολείς, οι οποίοι απομακρύνθηκαν άμεσα από τον χώρο του γηπέδου.

Αυτό πάντως δεν ήταν το πρώτο περιστατικό όπου εισβολείς μπαίνουν στον αγωνιστικό χώρο για να δέσουν τον εαυτό τους στα δοκάρια. Η αρχή είχε γίνει στην Αγγλία, όταν τον περασμένο Μάρτιο ένας τύπος δέθηκε από το λαιμό με tie wrap στο ματς Έβερτον - Νιούκαστλ, ενώ κάτι αντίστοιχο συνέβη και στους αγώνες Γουλβς - Λιντς και Άιντραχτ - Φράιμπουργκ.

Protesters briefly stop Bayern-Gladbach at the Allianz Arena - four attempting to attach themselves to a post at each end.



Not clear yet what the protest was about. Not all that successful in latching onto the posts either. One didn’t make it over the advertising hoardings my pic.twitter.com/pdG0mbJwpP