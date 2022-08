Ο γερμανικός σύλλογος εξετάζει την περίπτωση του Φρένκι Ντε Γιονγκ σκοπεύοντας να τον αποκτήσει ως δανεικό με οψιόν αγοράς, συμφωνία παρόμοια με αυτήν για τον Κουτίνιο πριν από τρία χρόνια.

Η Μπάγερν Μονάχου θέλει να επαναλάβει την «Επιχείρηση Κουτίνιο» με τον μέσο της Μπάρτσα, Φρένκι ντε Γιονγκ.

Οι Βαυαροί θυμίζουμε υπέγραψαν τον Βραζιλιάνο πριν από τρία χρόνια με την εξής φόρμουλα: δανεισμός μέχρι το τέλος της σεζόν με μη υποχρεωτική οψιόν αγοράς που τελικώς δεν ενεργοποίησαν.

Σύμφωνα με τον ισπανικό Τύπο, οι πρωταθλητές Γερμανίας φαίνεται να έχουν βρει ξανά μια καλή ευκαιρία αγοράς. Τότε, πλήρωσαν 8,5 εκατομμύρια ευρώ στην Μπάρτσα για τη μεταγραφή του Κουτίνιο. Η μη υποχρεωτική οψιόν αγοράς ήταν για 120 εκατ. ευρώ.

Η πρόθεση των Γερμανών θα μπορούσε να είναι παρόμοια με αυτή που συνέβη με τον επιθετικό: να πάρει δανεικό έναν παίκτη παγκόσμιας κλάσης και, αν αποδώσει σε καλό επίπεδο, να πάρει μόνιμα τις υπηρεσίες του.

🚨 Bayern Munich are interested in Frenkie de Jong.



The German club are considering a loan move with option to buy, similar to the Coutinho deal from three years ago.



(Source: @gerardromero)