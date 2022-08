Φόβος και τρόμος η Μπάγερν μακριά από την «Allianz Arena», μετά την εξάρα επί της Άιντραχτ φιλοδώρησε με επτά γκολ (0-7) την Μπόχουμ των Σταφυλίδη (τραυματίας) - Λαμπρόπουλου (μπήκε αλλαγή στο 85') και έμεινε μόνη πρώτη στην κορυφή της Bundesliga από την τρίτη αγωνιστική. Δύο γκολ ο Μανέ, ένα ο Ντε Λιχτ.

Στο ίδιο γήπεδο που πέρυσι βίωσε την πιο «ηχηρή» της ήττα (4-2), η Μπάγερν φέτος μεγαλούργησε. Το κοντέρ σταμάτησε στα εφτά, ένα παραπάνω από την εκκωφαντική πρεμιέρα στη Φρανκφούρτη επί της Άιντραχτ. Αυτή τη φορά ο προορισμός ήταν το «Ruhrstadion» και θύμα η Μπόχουμ, την οποία η βαυαρική μηχανή με μπροστάρη τον Σαντιό Μανέ (δύο γκολ) κατατρόπωσε με 7-0, αποκτώντας την πολυτέλεια της μοναξιάς στην κορυφή της Bundesliga μόλις από την τρίτη αγωνιστική!

Highlights 🎥 @FCBayernEN put VfL Bochum to the sword with scintillating seven-goal display.#MD3 | #Bundesliga | #BOCFCB pic.twitter.com/eFZVJdWeM7