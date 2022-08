Ο Τίμο Βέρνερ κλείνει το σύντομο κεφάλαιο της καριέρας του στην Premier με το deal που επιτεύχθηκε για την επιστροφή του στην Λειψία, έναντι 30 εκατ.ευρώ.

Η Τσέλσι τον ξεφορτώνεται και φροντίζει να εξοικονομήσει περισσότερα από τα μισά χρήματα που διέθεσε εκείνη το 2020 για να πάρει τον ποδοσφαιριστή στο «Στάμφορντ Μπριτζ».

Η Λειψία ήθελε τον Βέρνερ για να τον αναγεννήσει και να του θυμίσει το υπέροχο συναίσθημα των πολλών γκολ και της ευφορίας μπροστά από την αντίπαλη εστία και αποφάσισε να διαθέσει 30 εκατ.ευρώ για να τον κάνει ξανά δικό της.

Το deal πλέον είναι δεδομένο και η μεταγραφή θα τελειώσει μέσα στην τρέχουσα εβδομάδα.

🚨 BREAKING 🚨



RB Leipzig have agreed a deal with Chelsea to sign Timo Werner on a permanent deal for £25.3M pic.twitter.com/8ewC9cWRbm