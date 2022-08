Η Κολωνία επιφύλαξε ποδαρικό με το... αριστερό στη Σάλκε που επέστρεψε στη Bundesliga, επικρατώντας των Βασιλικών Μπλε με 3-1 έχοντας και αριθμητικό πλεονέκτημα από το 35'.

Η Σάλκε πέτυχε τον στόχο της άμεσης επιστροφής στα «σαλόνια» της Bundesliga, αλλά η Κολωνία του Δημήτρη Λημνιού δεν της άφησε δικαιώματα για βαθμό στην πρεμιέρα. Με τον Έλληνα εξτρέμ ασφαλώς εκτός δράσης λόγω της ρήξης χιαστού που υπέστη στο περασμένο παράθυρο του Nations League, οι Τράγοι συνέχισαν από εκεί που το άφησαν πέρυσι και επικράτησαν με 3-1, ευνοούμενοι από την αποβολή του 35ου λεπτού.

Ο Ντρέξλερ είδε την απευθείας κόκκινη κάρτα, σε ένα σημείο που οι Βασιλικοί Μπλε αντιστέκονταν σθεναρά και οι οποίοι, μάλιστα, έβγαλαν το ημίχρονο με καθαρό παθητικό. Ωστόσο, μόλις στο 49', ο Κιλιάν άνοιξε το σκορ, για να ακολουθήσει το 2-0 από τον Κάιντς στο 65'. Η Σάλκε προσπάθησε να επανέλθει και μείωσε στο σκορ με τον Μπίλτερ (76'), αλλά το γκολ του Λιούμπισιτς στο 80' «καθάρισε» οριστικά την υπόθεση νίκη για τους γηπεδούχους.

🎥 @FCKoeln_en begin the #Bundesliga season with a win as they see off @S04_en with three second-half goals! 👇#MD1 #KOES04 pic.twitter.com/hkfFpMFt24