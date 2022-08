Έχοντας βάλει στόχο να πάρει πίσω τον Τίμο Βέρνερ για να τον... λυτρώσει απ' ό,τι ζει στην Τσέλσι, η Λειψία θέλει να του υπενθυμίσει τον τρομερό εαυτό που έβγαλε ο Γερμανός την σεζόν 2019-2020 και να του δείξει γιατί στους «μπλε»... δεν έπιασε.

Ο Βέρνερ στη διετία που έχει συμπληρώσει – και όντας έτοιμος για την τρίτη του αγωνιστική περίοδο στο Λονδίνο – έχει προσφέρει ελάχιστα από αυτά που θα περίμεναν από εκείνον οι «μπλε».

Μπορεί να βοηθάει και στο δημιουργικό κομμάτι, μπορεί να κάνει αρκετή δουλειά με αρκετά τρεξίματα στον αγωνιστικό χώρο, όμως, όταν το γκολ είναι το καθήκον του, τότε οι επιδόσεις του είναι τέτοιες που δείχνουν ότι κάτι δεν πήγε καθόλου καλά μέχρι τώρα.

Σε 89 αναμετρήσεις με την φανέλα της Τσέλσι ο Τίμο Βέρνερ έχει σκοράρει μόλις 23 φορές, ένας αριθμός που είναι πολύ μικρότερος ακόμα και από τα γκολ που σημείωσε μονάχα στην τελευταία χρονιά της περασμένης θητείας του στην Λειψία!

Την αγωνιστική περίοδο 2019-2020, σε 45 αναμετρήσεις με το γερμανικό κλαμπ, είχε 34 τέρματα σε 45 επίσημα ματς. Δηλαδή, στα μισά παιχνίδια από αυτά που έχει συμπληρώσει ως μέλος της ομάδας του Τούχελ!

