Αυτή τη φορά δεν ήταν «εξάψαλμος» για κινήσεις στο γήπεδο, αλλά μια μεγάλη αγκαλιά και λόγια αγάπης. Ο Πεπ Γκουαρδιόλα συνάντησε ξανά τον Γιόσουα Κίμιχ κι έδειξε πως συνεχίζει να του έχει τεράστια αδυναμία.

Η Σίτι με το πρώτο γκολ του Έρλινγκ Χάαλαντ στην παρθενική του εμφάνιση με την γαλάζια φανέλα πήρε τη φιλική νίκη με το τελικό 1-0 απέναντι στην Μπάγερν Μονάχου τα ξημερώματα της Κυριακής, με τον Πεπ Γκουαρδιόλα να έχει την ευκαιρία να τα πει με παλιούς, καλούς φίλους.

Ο καλύτερος εξ αυτών είναι ο Γιόσουα Κίμιχ, με τον οποίο ο Καταλανός προπονητής είχε θερμό εναγκαλισμό και τετ-α-τετ για αρκετά λεπτά, με τους δυο τους να προλαβαίνουν να πουν τα νέα τους.

Φυσικά ουδείς έχει ξεχάσει εκείνο το τρομερό ξέσπασμα του Πεπ στον Γερμανό χαφ μετά από ματς της Μπάγερν Μονάχου πριν από μερικά χρόνια, όμως τώρα η στιγμή των δυο τους είχε μόνο χαμόγελα και ευχάριστες αναμνήσεις.

Pep Guardiola was REUNITED with The BEAST - He NURTURED 😍❤️



Guardiola Developed Joshua Kimmich into One of The Most Versatile Players in The World 🔥 pic.twitter.com/rKawDSpcUL