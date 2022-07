Η Μπάγερν Μονάχου είδε τις δύο... λαμπερές μεταγραφές της να σκοράρουν στο φιλικό με την DC United (6-2), με τους Μανέ και Ντε Λιχτ να βρίσκουν δίχτυα έχοντας χρειαστεί ελάχιστα λεπτά συμμετοχής. Με πρόβλημα αποχώρησε ο Ολλανδός.

Οι Βαυαροί στη φιλική αναμέτρηση απέναντι στην ομάδα της Γουάσινγκτον πέτυχαν έξι τέρματα σε μια πολύ άνετη βραδιά κατά την οποία οι Ματάις Ντε Λιχτ και Σαντιό Μανέ είχαν την ευκαιρία να χαμογελάσουν με τη φανέλα της νέας τους ομάδας.

Ο Σενεγαλέζος επιθετικός με εκτέλεση πέναλτι στο 4ο λεπτό του ματς χρίστηκε σκόρερ, ενώ, ο Ολλανδός αμυντικός μπήκε στο τελευταίο 20λεπτο με αλλαγή και σκόραρε με αριστερό βολέ στην κίνηση ελάχιστα δευτερόλεπτα μετά την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο.

Βέβαια, ο νέος αμυντικός της Μπάγερν αποχώρησε με πρόβλημα τραυματισμού, ωστόσο, οι πρώτες πληροφορίες δεν προκαλούν ανησυχία και αναφέρεται ότι αντικαταστάθηκε για προληπτικούς λόγους.

