Ο Λέον Γκορέτσκα υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στο αριστερό γόνατο και θα χάσει το πρώτο κομμάτι της σεζόν, μένονταας εκτός δράσης για έξι με οκτώ εβδομάδες.

Πρόβλημα ενόψει της νέας σεζόν συναντά ο Γιούλιαν Νάγκελσμαν στην Μπάγερν Μονάχου, αφού θα στερηθεί των υπηρεσιών του Λέον Γκορέτσκα στην προετοιμασία των Βαυαρών.

Ο διεθνής Γερμανός χρειάστηκε να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση λόγω τραυματισμού στο αριστερό γόνατο, γεγονός που αναμένεται να τον κρατήσει εκτός δράσης για έξι ως οκτώ εβδομάδες και τον καθιστά φυσικά «νοκ-άουτ» από τα προσεχή φιλικά των πρωταθλητών Γερμανίας στις ΗΠΑ κόντρα σε DC United και Μάντσεστερ Σίτι.

Την περασμένη σεζόν ο Γκορέτσκα έχασε σχεδόν ένα τρίμηνο λόγω ενοχλήσεων στο ισχίο και στις τάξεις της Μπάγερν φέρεται να επικρατεί προβληματισμός για την επιρρέπειά του στου τραυματισμούς, με συνέπεια να κινητοποιούνται ήδη για περαιτέρω ενίσχυση στη μεσαία γραμμή. Πρώτος στόχος για τον οποίο πιέζει τη Λειψία η Μπάγερν είναι ο Κόνραντ Λάιμερ.

Μέχρι στιγμής, για τον ρόλο του «παρτενέρ» του Κίμιχ στους χαφ υπάρχει μόνο ο νεοαποκτηθείς Ράιαν Γκράφενμπερχ και ο Μαρσέλ Ζάμπιτσερ που πέρυσε περιορίστηκε σε παίκτη rotation.

