Ο Σαντιό Μανέ μπορεί να μη χρειάζεται καν ν' αποδείξει το ένστικτο του σκόρερ που τον χαρακτηρίζει, όμως, στην Μπάγερν κάθεται και δουλεύει εξτρά τα τελειώματά του στις προπονήσεις!

Ο Σενεγαλέζος επιθετικός αισθάνεται ότι έχει ακόμα περιθώρια βελτίωσης και θέλει να φτάσει σε ακόμα υψηλότερα επίπεδα, ακόμα κι αν στη Λίβερπουλ «φόρτωνε» με γκολ τα δίχτυα.

Οι άνθρωποι της Μπάγερν τον βλέπουν να κάθεται και να δουλεύει εξτρά στα τελειώματά του με ασκήσεις μετά το φινάλε της κανονικής προπόνησης και φυσικά αυτό χαροποιεί τον Νάγκελσμαν και τους ανθρώπους της ομάδας για την επιλογή τους.

Sadio Mané working individually on his finishing after today's session [🎥 @Sky_Torben]pic.twitter.com/Lb6OY4K9Ao