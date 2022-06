Ο Σαλιχάμιτζιτς έβαλε τέλος στα σενάρια: «Δεν αληθεύουν οι φήμες για Μπάγερν και Ρονάλντο»

Ο τεχνικός διευθυντής της Μπάγερν, Χασάν Σαλιχάμιτζιτς, διέψευσε τα περί συμφωνίας Μπάγερν με Ρονάλντο, τονίζοντας πως οι σχετικές φήμες δεν έχουν καμία βάση.

Τέλος στα σενάρια που ήθελαν τον Κριστιάνο Ρονάλντο να αποχωρεί άμεσα από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για χάρη της Μπάγερν Μονάχου έβαλε ο Χασάν Σαλιχάμιτζιτς.

Ο τεχνικός διευθυντής των Βαυαρών διέψευσε όλες τις φήμες που έκαναν λόγο για πιθανό deal μεταξύ του γερμανικού κλαμπ και του Πορτογάλου αστέρα, χαρακτηρίζοντας τέτοια δημοσιεύματα αβάσιμα.

«Ο Κριστιάνο Ρονάλντο είναι ένας φοβερός παίκτης με μια τρομερή καριέρα. Ωστόσο, τα σενάρια που λένε για πιθανή συμφωνία με τη Μπάγερν δεν αληθεύουν. Αυτές οι φήμες είναι αναληθείς» ανέφερε χαρακτηριστικά σε δηλώσεις του στο «SkyDe».

Bayern director Hasan Salihamidžić denies Cristiano Ronaldo rumours to SkyDe: “Cristiano Ronaldo is a top player with an outstanding career. However, stories on potential deal with Bayern are NOT true”, tells @Plettigoal. 🚨⛔️ #FCBayern



“These rumours have no truth”, he said. pic.twitter.com/g9xWOe3dFd