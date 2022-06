Τελείωσε και τη μεταγραφή του Ράιαν Γκράβενμπερχ η Μπάγερν Μονάχου λίγο καιρό μετά τον Μαζράουϊ. Συμβόλαιο μέχρι και το 2027 υπέγραψε ο νεαρός ποδοσφαιριστής, ανακοινώνεται τις επόμενες μέρες.

Οι Βαυαροί ναι μεν έχουν ν' ασχοληθούν με την περίπτωση του Λεβαντόφσκι και με το ποσό έναντι του οποίου θα τον παραχωρήσουν, ωστόσο, συνεχίζουν και τα δικά τους «ψώνια» για το ρόστερ που θα έχει ο Νάγκελσμαν την επόμενη σεζόν στη διάθεσή του.

Λίγο καιρό μετά την επισημοποίηση της απόκτησης του Μαζράουϊ, τελείωσε και το θέμα του 20χρονου χαφ του Άγιαξ, Ράιαν Γκράβενμπερχ.

Ο ποδοσφαιριστής φέρεται ήδη να έχει υπογράψει συμβόλαιο μέχρι το 2027, με τη μετακίνησή του από τον Αίαντα να κοστίζει 25 εκατ.ευρώ μαζί με τα μπόνους και η ανακοίνωση έχει προγραμματιστεί για τις επόμενες μέρες.

Η ομάδα του Άμστερνταμ αναμένεται να διατηρήσει και ποσοστό μεταπώλησης στο 7,5%.

Deal signed, completed. No issues. Ryan Gravenberch confirms his move to FC Bayern: “Bayern is a big club. I think you have to win big titles here. And that's also what I expect”, tells @cfbayern. 🔴🤝 #FCBayern



“I'm happy to be here in Munich now”, Gravenberch added.